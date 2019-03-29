В «Час Земли» погасят подсветку Кремля и еще более 2 тыс. зданий в Москве

В «Час Земли» погасят подсветку Кремля и еще более 2 тыс. зданий в Москве

Подсветка Кремля и еще более 2 тыс. зданий в Москве погаснет во время международной экологической акции «Час Земли» 30 марта в 20:30. Об этом сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.

«В «Час Земли-2019» к акции присоединятся также здания на улицах Новый Арбат и Тверская, столичные гостиницы и вокзалы, парк «Зарядье», а также павильоны ВДНХ», — говорится в сообщении.

При этом, как и в предыдущие годы, подсветку Московского Кремля, собора Василия Блаженного и здания ГУМ​а также отключат на час.

Более того, 30 марта в честь ежегодной акции пройдут развлекательные и эколого-просветительские мероприятия. Основной площадкой «Часа Земли» станет парк «Зарядье», в котором пройдет концерт певицы MakSим.

Тема российского «Часа Земли» в этом году − «Ответь за природу!».