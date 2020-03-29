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Сеул заявил о запуске КНДР неопознанного снаряда в сторону Японского моря

Столица Саудовской Аравии подверглась ракетному обстрелу

За сутки коронавирусом в мире заболели более 60 тыс. человек

Как в мире прошла акция «Час Земли». Фоторепортаж

В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса

В Омской области выявили первые три случая заражения коронавирусом

В Ленобласти подросток сбил сверстника на машине и погиб

В Элисте ввели режим ЧС из-за угрозы распространения коронавируса

В России представили препарат для лечения коронавируса COVID-19

Власти Ростова заявили о четырех очагах крупного пожара около ресторана

В Москве ранили ребенка из пневматического оружия

Число жертв коронавируса в Италии превысило 10 тыс. человек

«Ювентус» объявил об урезании футболистам зарплаты на €90 млн

У медсестры в Красноярске предварительно выявили коронавирус