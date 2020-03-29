Общество , 29 мар, 00:53
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Как в мире прошла акция «Час Земли». Фоторепортаж
28 марта прошла традиционная акция Всемирного фонда дикой природы «Час Земли». В ходе нее все желающие привлечь внимание к экологическим проблемам с 20:30 до 21:30 по местному времени выключают свет. В Москве погасили ландшафтное освещение и подсветку более 2 тыс. зданий, в том числе Кремля. Как прошла акция в России и мире — в фоторепортаже РБК
Храм Василия Блаженного. Москва, Россия
Башни Петронас и телебашня Куала-Лумпур, Малайзия
Национальный стадион. Пекин, Китай
Цепной мост. Будапешт, Венгрия
Казанский собор. Санкт-Петербург, Россия
Бизнес-центры и жилые дома Гонконга
Мост Гогенцоллернов. Кельн, Германия
Дворец Шёнбрунн. Вена, Австрия
Национальная библиотека. Минск, Белоруссия
Городская ратуша Гамбурга, Германия
Бранденбургские ворота. Берлин, Германия