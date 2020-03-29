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Общество ,  
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Как в мире прошла акция «Час Земли». Фоторепортаж

28 марта прошла традиционная акция Всемирного фонда дикой природы «Час Земли». В ходе нее все желающие привлечь внимание к экологическим проблемам с 20:30 до 21:30 по местному времени выключают свет. В Москве погасили ландшафтное освещение и подсветку более 2 тыс. зданий, в том числе Кремля. Как прошла акция в России и мире — в фоторепортаже РБК
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Храм ​Василия Блаженного. Москва, Россия
Фото: Fazry Ismail / EPA / ТАСС

Башни Петронас и телебашня Куала-Лумпур, Малайзия

Фото: Wu Hong / EPA / ТАСС
Национальный стадион. Пекин, Китай
Фото: Bernadett Szabo / Reuters
Цепной мост. Будапешт, Венгрия
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Казанский собор. Санкт-Петербург, Россия
Фото: Jerome Favre / EPA / ТАСС

Бизнес-центры и жилые дома Гонконга

Фото: Henning Kaiser / AP

Мост Гогенцоллернов. Кельн, Германия

Фото: Christian Bruna / EPA / ТАСС

Дворец Шёнбрунн. Вена, Австрия

Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС

Национальная библиотека. Минск, Белоруссия

Фото: Georg Wendt / dpa / ТАСС
Городская ратуша Гамбурга, Германия
Фото: Jens Schlueter / EPA / ТАСС
Бранденбургские ворота. Берлин, Германия
Теги: мультимедиа, экология, «Час Земли»
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