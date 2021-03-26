Глава ЕК выразила обеспокоенность из-за третьей волны COVID-19

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила обеспокоенность эпидемической ситуацией в странах ЕС, столкнувшихся с третьей волной коронавируса. Об этом она сказала на саммите глав государств и правительств Евросоюза в онлайн-формате.

«Мы находимся в начале третьей волны [COVID-19] в Европе. Во многих странах-членах Евросоюза число случаев инфицирования снова растет, в основном из-за варианта B.1.1.7 [британский штамм коронавируса], который сейчас есть почти в каждой стране [ЕС]», — заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, Евросоюз на данный момент получил 88 млн доз вакцин против коронавируса, сделано 62 млн инъекций. При этом обе дозы ввели уже 18,2 млн человек, или 4,1% населения. Летом должно быть вакцинировано 70% взрослого населения ЕС.

19 марта Европейская комиссия объявила о начале в Европе третьей волны COVID-19. Страны ЕС призвали ускорить вакцинацию населения. При этом глава Министерства здравоохранения Германии Йенс Шпан предупредил о нехватке вакцин в Евросоюзе, чтобы справиться с новой волной вируса.