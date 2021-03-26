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Пандемия коронавируса ,  
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Глава ЕК выразила обеспокоенность из-за третьей волны COVID-19

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила обеспокоенность эпидемической ситуацией в странах ЕС, столкнувшихся с третьей волной коронавируса. Об этом она сказала на саммите глав государств и правительств Евросоюза в онлайн-формате.

«Мы находимся в начале третьей волны [COVID-19] в Европе. Во многих странах-членах Евросоюза число случаев инфицирования снова растет, в основном из-за варианта B.1.1.7 [британский штамм коронавируса], который сейчас есть почти в каждой стране [ЕС]», — заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, Евросоюз на данный момент получил 88 млн доз вакцин против коронавируса, сделано 62 млн инъекций. При этом обе дозы ввели уже 18,2 млн человек, или 4,1% населения. Летом должно быть вакцинировано 70% взрослого населения ЕС.

Еврокомиссия ускорила утверждение вакцин и ужесточила их экспорт
Общество
Фото:Nathan Denette / Global Look Press

19 марта Европейская комиссия объявила о начале в Европе третьей волны COVID-19. Страны ЕС призвали ускорить вакцинацию населения. При этом глава Министерства здравоохранения Германии Йенс Шпан предупредил о нехватке вакцин в Евросоюзе, чтобы справиться с новой волной вируса.

Сейчас в ЕС разрешено применять четыре вакцины против COVID-19 — от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech, американской Moderna и Janssen (принадлежит корпорации Johnson & Johnson), а также от англо-шведской AstraZeneca. Вакцинация последним препаратом в марте была приостановлена в некоторых европейских странах. Поводом стали сообщения об образовании тромбов у некоторых пациентов и нескольких случаях смерти. Однако позже европейский регулятор вновь разрешил использование англо-шведской вакцины.

24 марта ЕК ввела новые правила регистрации и экспорта вакцин из Европы. В частности, для вакцин, эффективных от новых штаммов коронавируса, вводится ускоренная процедура выдачи разрешений. При экспорте Брюссель теперь будет учитывать такие критерии, как взаимность и пропорциональность.

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Источник: JHU
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