Шойгу анонсировал создание нового полка ВДВ в Крыму

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Министерство обороны отправит в крымскую Феодосию отдельный полк ВДВ, который сформируют из уже существующей десантной бригады. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны, передает ТАСС.

«В рамках наращивания боевых возможностей войск в 2021 году <...> к концу года переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии», — сказал он.

Согласно информации на сайте военного ведомства, бойцы 56-й воздушно-десантной бригады воевали в Афганистане и Чечне. Бригада входит в состав ВДВ России с 2013 года. Сейчас военное подразделение дислоцируется в городе Камышине Волгоградской области.