У Киева остался только один способ вернуть крымский полуостров — с помощью силы. Об этом заявил бывший представитель Украины в политической подгруппе в трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске Роман Бессмертный в эфире телеканала ATR, передает украинское издание «Деловая столица».

Он отметил, что после шести лет, прошедших с момента присоединения Крыма к России, у украинских властей не осталось возможность восстановить контроль над полуостровом путем мирной реинтеграции.

«Есть единственный способ решения этих проблем — возращение этих территорий. Нужно четко сейчас говорить — возвращение этих территорий силой», — уточнил Бессмертный.

Он был депутатом Верховной рады в II—V созывах, а в 2010-2011 годах — послом страны в Белоруссии.