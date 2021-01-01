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Политика ,  
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Украинский экс-посол заявил о необходимости отбить Крым

У Киева остался только один способ вернуть крымский полуостров — с помощью силы. Об этом заявил бывший представитель Украины в политической подгруппе в трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске Роман Бессмертный в эфире телеканала ATR, передает украинское издание «Деловая столица».

Он отметил, что после шести лет, прошедших с момента присоединения Крыма к России, у украинских властей не осталось возможность восстановить контроль над полуостровом путем мирной реинтеграции.

«Есть единственный способ решения этих проблем — возращение этих территорий. Нужно четко сейчас говорить — возвращение этих территорий силой», — уточнил Бессмертный.

Он был депутатом Верховной рады в II—V созывах, а в 2010-2011 годах — послом страны в Белоруссии.

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Политика
Фото:Сергей Мальгавко / РИА Новости

Ранее Бессмертный предложил вернуть Крым через Белоруссию, задействовав этнических украинцев, проживающих в этой стране. «Меня поражает то, что Украина и Киев не понимают, что кроме Украины как страны и Киева есть «Большая Украина», где наши интересы не меньше. Я настаиваю на том, что победить в войне в Донбассе и вернуть Крым сейчас можно в Белоруссии», — сообщил экс-представитель.

Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года по итогам референдума. Украина считает территорию оккупированной, российские власти неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности полуострова закрыт.

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