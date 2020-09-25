В Киеве словами «не потянем» оценили возможность вернуть Крым силой

Чтобы Крым вернулся Украине, Россия должна «остаться без штанов» из-за санкций, заявили в СНБО. Украина не потянет войну на два фронта, поэтому вернуть силовым путем Крым пока не получится, считают в Киеве

Севастополь (Фото: Ulf Mauder / dpa / ТАСС)

Украина пока не в состоянии силовым путем вернуть Крым в состав страны, действовать нужно через усиление режима санкций, чтобы оставить Россию «без штанов», заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос в эфире телеканала «Дом».

«Мы четко понимаем, что решать проблему [возвращения Крыма] силовым методом Украина не может на данном этапе. Потому что есть проблемы — это, во-первых, война на Донбассе. Вести войну на два фронта, даже законно возвращая свои земли, мы не потянем», — цитирует Кривоноса агентство УНИАН.

Главные усилия, по его мнению, должны быть направлены на то, чтобы добиваться наращивания санкций против России.

«Выводить Россию этими санкциями на такой уровень, что вопрос: или они отдадут Крым, или останутся «без штанов», условно говоря. Плюс параллельно усиливать внутри страны ее обороноспособность, которая даст возможность при необходимости действовать силовыми методами», — добавил Кривонос.

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