ФСБ пришла с проверкой в учреждение мэрии Екатеринбурга
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пришли с проверкой в муниципальное автономное учреждение (МАУ) «Город». Учредителем «Города» является мэрия Екатеринбурга. О проверках сообщила РБК представитель пресс-службы городской администрации.
«Я могу подтвердить, что там проводится проверка ФСБ. Хотела бы отметить, что это не в администрации города Екатеринбурга происходит, а в учреждении МАУ «Город», учредителем которого является администрация. Это отдельно расположенное здание, отдельное юридическое лицо», — пояснила она.
РБК направил запрос в УФСБ по Свердловской области.
Как пресс-служба городской мэрии сообщила «РИА Новости», МАУ «Город» входит в медиахолдинг администрации Екатеринбурга. Учреждение публикует официальные документы мэрии и занимается изданием сувенирной продукции для всех подразделений городской администрации, говорили в городской мэрии.