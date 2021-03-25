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ФСБ пришла с проверкой в учреждение мэрии Екатеринбурга

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пришли с проверкой в муниципальное автономное учреждение (МАУ) «Город». Учредителем «Города» является мэрия Екатеринбурга. О проверках сообщила РБК представитель пресс-службы городской администрации.

«Я могу подтвердить, что там проводится проверка ФСБ. Хотела бы отметить, что это не в администрации города Екатеринбурга происходит, а в учреждении МАУ «Город», учредителем которого является администрация. Это отдельно расположенное здание, отдельное юридическое лицо», — пояснила она.

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Фото:ФСБ РФ / РИА Новости

РБК направил запрос в УФСБ по Свердловской области.

Как пресс-служба городской мэрии сообщила «РИА Новости», МАУ «Город» входит в медиахолдинг администрации Екатеринбурга. Учреждение публикует официальные документы мэрии и занимается изданием сувенирной продукции для всех подразделений городской администрации, говорили в городской мэрии.

Источник информационного агентства ЕАН заявил, что силовики проводят в учреждении оперативно-розыскные мероприятия, которые нельзя назвать обыском, поскольку уголовное дело пока не возбуждалось.

Источник уральского подразделения «Коммерсанта» добавил, что ФСБ подозревает коррупцию при покупке подарков для ветеранов к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, отмечавшемся в прошлом году, когда городом руководил Александр Высокинский.

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Собеседник ЕАН указал, что у «Города» действительно возникли сложности при закупке подарков для празднования 9 мая на фоне пандемии коронавируса. «Тогда все послетали из-за карантина по ковиду, Китай с его заводами встал. <...> Пришлось искать поставщиков, у которых вынуждены были закупать несколько раз одну и ту же позицию», — пояснил он.

Экс-мэр Екатеринбурга Высокинский, при котором город отмечал 75-летие Победы, ушел в отставку в декабре 2020-го. Он сменил должность после того, как губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил ему должность первого заместителя. Новым мэром стал Алексей Орлов.

новости ФСБ обыск мэрия Екатеринбург
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