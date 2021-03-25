ФСБ пришла с проверкой в учреждение мэрии Екатеринбурга

Источник информационного агентства ЕАН заявил, что силовики проводят в учреждении оперативно-розыскные мероприятия, которые нельзя назвать обыском, поскольку уголовное дело пока не возбуждалось.

Источник уральского подразделения «Коммерсанта» добавил, что ФСБ подозревает коррупцию при покупке подарков для ветеранов к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, отмечавшемся в прошлом году, когда городом руководил Александр Высокинский.

Собеседник ЕАН указал, что у «Города» действительно возникли сложности при закупке подарков для празднования 9 мая на фоне пандемии коронавируса. «Тогда все послетали из-за карантина по ковиду, Китай с его заводами встал. <...> Пришлось искать поставщиков, у которых вынуждены были закупать несколько раз одну и ту же позицию», — пояснил он.

Экс-мэр Екатеринбурга Высокинский, при котором город отмечал 75-летие Победы, ушел в отставку в декабре 2020-го. Он сменил должность после того, как губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил ему должность первого заместителя. Новым мэром стал Алексей Орлов.