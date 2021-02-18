В администрации Среднеуральска прошли обыски

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 73,77 (+0,48) Инвестиции, 17 фев, 12:59
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 89,08 (+0,14) Инвестиции, 17 фев, 12:59
Москва начнет переход на электронные медкарты без дублирования на бумаге Город, 13:07 В Кремле сообщили о соболезнованиях Путина из-за смерти Мягкова Общество, 13:07 Кремль исключил бойкот Россией Мюнхенской конференции по безопасности Политика, 13:06 Renault назвала российские цены на новый Duster Авто, 13:01 Песков поспорил с главой ЕК о российской стратегии по вакцинации Политика, 13:00 Кремль ответил на идею лишать россиян гражданства за призывы к санкциям Политика, 13:00 ИТ-аудит за пять шагов: с какими барьерами сталкивается бизнес Pro, 12:50 Трусова и Щербакова пропустят финал Кубка России по фигурному катанию Спорт, 12:49 Фонд миллиардера Рэя Далио избавился от акций Tesla Инвестиции, 12:48 Силовики задержали членов террористической организации в десяти регионах Политика, 12:44 В администрации Среднеуральска прошли обыски Общество, 12:43 Какие возможности открыла пандемия для российских разработчиков ПО Партнерский материал, 12:42 Предчистовая отделка в новостройке: плюсы, минусы и стандарты Недвижимость, 12:40 Оперштаб назвал ожидаемую дату регистрации третьей вакцины от COVID-19 Общество, 12:34
Общество ,  
0 

В администрации Среднеуральска прошли обыски

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости
Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Следственный комитет и ФСБ проводят обыски по двум уголовным делам в администрации города Среднеуральска Свердловской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

По словам собеседника агентства, уголовное дело заведено по статьям о служебном подлоге и мошенничестве. «Это наследие предыдущего главы разбирают», — цитирует собеседника агентство.

В Петербурге прошли обыски из-за перекрытия дорог на акции 23 января
Общество
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

О том, что обыски связаны с бывшим мэром города Андреем Зашляпиным, сообщает также екатеринбургское издание «Е1» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сам Зашляпин назвал сообщения о том, что проверка может быть связана с невыплатой зарплаты сотрудникам мэрии, «бредом».

Другой источник «Е1» сказал, что в деле пока нет фигурантов. Проверки при этом связаны с появлением у силовиков информации о том, что в администрацию Среднеуральска устраивали детей сотрудников, но на рабочих местах они не появлялись и работали в других организациях, добавил собеседник издания.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу УФСБ Свердловской области и администрацию Среднеуральска. В пресс-службе Следственного комитета Свердловской области оперативно подтвердить информацию не смогли

В декабре прошлого года прокуратура потребовала досрочной отставки Зашляпина, сообщало издание «Вечерние ведомости». В качестве основания надзорное ведомство называло возможную связь тогдашнего мэра с рядом местных компаний: ООО «Среднеуральская строительная компания», ООО «ССК Стройкомплект», АО «Среднеуральское строительное управление».

Читайте на РБК Pro
Психолог Грант Хэлворсон: на какой вопрос на собеседовании можно солгать «А есть подороже?»: почему бренды отказываются от скидок — Bloomberg Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу Люди в яме: почему компании в России недовольны каждым вторым сотрудником

Доли в компаниях были переданы в доверительное управление, но, по мнению прокуратуры, конечным бенефициаром мог стать либо сам Зашляпин, либо его близкие родственники. В ведомстве говорили, что Среднеуральским строительным управлением руководит племянник тогдашнего мэра. При этом администрация города выдавала компании разрешения на застройку.

В декабре городская дума Среднеуральска дважды переносила рассмотрение вопроса о снятии Зашляпина с должности города: в первый раз 17 декабря, второй — 22 декабря. В январе он сам подал в отставку, указав, что это решение не связано с результатами его работы. Временно исполняющим обязанности главы города был утвержден бывший вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик.

Свердловская область обыски ФСБ Следственный комитет
Материалы по теме
Кафе и ресторанам в Свердловской области разрешили работать по ночам
Общество
Глава «Альянса врачей» сообщила о задержании после обысков
Политика
ФСБ задержала готовивших теракты на Северном Кавказе исламистов. Видео
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter