В администрации Среднеуральска прошли обыски

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Следственный комитет и ФСБ проводят обыски по двум уголовным делам в администрации города Среднеуральска Свердловской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

По словам собеседника агентства, уголовное дело заведено по статьям о служебном подлоге и мошенничестве. «Это наследие предыдущего главы разбирают», — цитирует собеседника агентство.

О том, что обыски связаны с бывшим мэром города Андреем Зашляпиным, сообщает также екатеринбургское издание «Е1» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сам Зашляпин назвал сообщения о том, что проверка может быть связана с невыплатой зарплаты сотрудникам мэрии, «бредом».

Другой источник «Е1» сказал, что в деле пока нет фигурантов. Проверки при этом связаны с появлением у силовиков информации о том, что в администрацию Среднеуральска устраивали детей сотрудников, но на рабочих местах они не появлялись и работали в других организациях, добавил собеседник издания.