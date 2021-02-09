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Политика ,  
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В Екатеринбурге избрали нового мэра

Алексей Орлов
Алексей Орлов (Фото: екатеринбург.рф)

Депутаты Екатеринбургской городской думы избрали новым мэром первого заместителя Алексея Орлова, который с конца декабря 2020 года исполнял обязанности главы города, сообщается на официальном портале Екатеринбурга.

Орлов представил комплексную программу развития уральской столицы. Приоритетной целью он назвал повышение качества жизни горожан.

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Концепция включает пять направлений и охватывает такие сферы, как экономику, архитектуру, транспорт, социальную политику и другие. «Убежден: двигаясь по пяти ключевым направлениям, каждый житель сможет реализовать свой потенциал, а это — прогресс, успех, безопасность, благополучие и счастье екатеринбуржцев», — заявил избранный мэр.

В августе 2014 года Орлов был назначен первым заместителем председателя правительства — министром инвестиций и развития. Затем он исполнял обязанности первого заместителя губернатора. В декабре прошлого года Орлов стал первым вице-мэром, когда его предшественник Александр Ковальчик возглавил аппарат администрации города.

В конце декабря прежний мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, занимавший пост с сентября 2018 года, подал в отставку. Временно осуществляющим полномочия главы города был назначен Орлов. Высокинский перешел на работу в областное правительство. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев предложил ему должность своего первого заместителя.

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