В Екатеринбурге избрали нового мэра

Алексей Орлов (Фото: екатеринбург.рф)

Депутаты Екатеринбургской городской думы избрали новым мэром первого заместителя Алексея Орлова, который с конца декабря 2020 года исполнял обязанности главы города, сообщается на официальном портале Екатеринбурга.

Орлов представил комплексную программу развития уральской столицы. Приоритетной целью он назвал повышение качества жизни горожан.

Концепция включает пять направлений и охватывает такие сферы, как экономику, архитектуру, транспорт, социальную политику и другие. «Убежден: двигаясь по пяти ключевым направлениям, каждый житель сможет реализовать свой потенциал, а это — прогресс, успех, безопасность, благополучие и счастье екатеринбуржцев», — заявил избранный мэр.

В августе 2014 года Орлов был назначен первым заместителем председателя правительства — министром инвестиций и развития. Затем он исполнял обязанности первого заместителя губернатора. В декабре прошлого года Орлов стал первым вице-мэром, когда его предшественник Александр Ковальчик возглавил аппарат администрации города.