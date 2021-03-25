Тима Белорусских признал вину по делу о наркотиках

Тима Белорусских (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Прокуратура Московского района Минска направила в суд уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в отношении 22-летнего музыкального исполнителя и его 25-летнего знакомого, оба признали вину в полном объеме. Об этом сообщает Генпрокуратура Белоруссии.

По данным ведомства, молодые люди в декабре 2020 и январе этого года купили через интернет более 1,96 г гашиша. Часть наркотика они употребили в игровом клубе в Минске, а оставшееся нашли сотрудники милиции. Помимо этого, в ходе личного обыска музыканта правоохранители обнаружили 0,0375 г амфетамина.

«Свою вину в содеянном обвиняемые признали в полном объеме» — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Как сообщает БелТА со ссылкой на прокуратуру Минска, речь идет о певце Тиме Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов).