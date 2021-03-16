Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 марта
USD ЦБ: 72,96 (-0,27) Инвестиции, 13:48
Курс евро на 17 марта
EUR ЦБ: 86,99 (-0,37) Инвестиции, 13:48
В Центре Гамалеи заявили об отсутствии летальных исходов после вакцинации Общество, 18:11 Аукционный дом Sotheby's впервые в истории выставит на продажу NFT-токены Крипто, 18:09 Дело певца Тимы Белорусских о хранении наркотиков передали в прокуратуру Общество, 18:06 Instagram запретит взрослым отправлять сообщения незнакомым подросткам Стиль, 18:05 Акции Volkswagen выросли на 34% после слов о намерении потеснить Tesla Инвестиции, 18:04 Роскошь и репутация: как создают люкс-кроссоверы Bentley Bentayga РБК Cтиль и Bentley, 17:54 Созданная россиянами ИТ-компания проведет IPO минимум на $235 млн Технологии и медиа, 17:46 Особняк АЛРОСА в центре Москвы выставили на продажу за ₽1 млрд Недвижимость, 17:44 В Банке России назвали цифровой рубль «абсолютно иным качеством платежей» Крипто, 17:32 Супруг Елизаветы II покинул больницу спустя месяц после госпитализации Общество, 17:24 В ФХР опровергли информацию о принятом решении по гимну и флагу Спорт, 17:23 Украинский МИД призвал Россию воздержаться от «политического буллинга» Политика, 17:18 Насколько сейчас выгодно покупать жилье на этапе котлована Недвижимость, 17:16 Audi прекратила разработку новых бензиновых и дизельных моторов Авто, 17:15
Общество ,  
0 

Дело певца Тимы Белорусских о хранении наркотиков передали в прокуратуру

Тима Белорусских
Тима Белорусских (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

В Белоруссии следствие закончило расследовать дело певца Тимофея Морозова (Тима Белорусских), у которого в январе нашли гашиш и амфетамин. Об этом сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Минска Екатерина Гарлинская, передает Onliner.

«Завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте запрещенных веществ», — указал она. Дело передали прокурору для направления в суд.

По словам Гарлинской, у музыканта обнаружили при себе 0,4 г гашиша и 0,03 г амфетамина. Против него возбудили дело по ч. 1 ст. 328 УК Белоруссии (незаконный оборот запрещенных веществ).

СК сообщил о задержании певца Тимы Белорусских за хранение гашиша
Общество
Тима Белорусских

Белорусских задержали ночью 6 января в одном из игровых клубов Минска. Изначально было известно, что певец попался с гашишем. Музыканта отпустили под залог. Наказание по статье составляет от двух до пяти лет лишения свободы.

Тиме Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) 22 года. Белорусский певец начал сольную карьеру в 2017 году. Среди его наиболее известных песен — «Мокрые кроссы» и «Незабудка». В 2019 году Белорусских стал артистом года в соцсети «ВКонтакте». Его песни послушали более 1 млрд раз.

наркотики прокуратура дело
Материалы по теме
СК сообщил о задержании певца Тимы Белорусских за хранение гашиша
Общество
Тима Белорусских поддержал белорусов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter