Дело певца Тимы Белорусских о хранении наркотиков передали в прокуратуру

Тима Белорусских (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

В Белоруссии следствие закончило расследовать дело певца Тимофея Морозова (Тима Белорусских), у которого в январе нашли гашиш и амфетамин. Об этом сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Минска Екатерина Гарлинская, передает Onliner.

«Завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте запрещенных веществ», — указал она. Дело передали прокурору для направления в суд.

По словам Гарлинской, у музыканта обнаружили при себе 0,4 г гашиша и 0,03 г амфетамина. Против него возбудили дело по ч. 1 ст. 328 УК Белоруссии (незаконный оборот запрещенных веществ).

Белорусских задержали ночью 6 января в одном из игровых клубов Минска. Изначально было известно, что певец попался с гашишем. Музыканта отпустили под залог. Наказание по статье составляет от двух до пяти лет лишения свободы.