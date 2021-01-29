СМИ сообщили о задержании певца Тимы Белорусских с 2 кг гашиша

Тима Белорусских (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Певца Тиму Белорусских задержали с 2 кг гашиша, сообщило белорусское госагентство АТН.

«Сейчас рэпер под домашним арестом (или под иным обязательством, в СК или МВД скажут)», — говорится в сообщении. По информации АТН, певец хранил наркотики у себя дома.

О том, что у Белорусский нашли 2 кг гашиша, ранее также сообщила Daily Storm. Представитель певца подтвердил его задержание, пишет Telegram-канал Baza.

В то же время сам Белорусских опроверг информацию о своем аресте. Об этом он заявил в аккаунте в Instagram: «Ребятки, заявляю вам открыто в лоб: все, что вы читаете и где-то видите — неправда. Я нахожусь дома, да, но я не под арестом».

Певец добавил, что «надо понимать, что наркотики — это плохо». «Не знаю, что вы там почитали, но расходимся», — отметил он.