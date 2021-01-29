СК сообщил о выходе под залог певца Тимы Белорусских

Тима Белорусских (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Певца Тиму Белорусских, задержанного в минском игровом клубе с 0,4 г гашиша, отпустили под залог. Об этом сообщили РБК в управлении Следственного комитета по Минску.

«В отношении минчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК Республики Беларусь (незаконный оборот наркотических средств). К нему применена мера пресечения в виде залога», — отмечается в сообщении. Правонарушение по этой статье грозит ограничением свободы до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Белорусских задержали в ночь на 6 января. Сам 22-летний исполнитель заявил в Instagtam, что не находится под арестом. По словам певца, он до последнего не хотел комментировать ситуацию, однако был вынужден это сделать из-за всплеска интереса к теме в интернете. «Ребятки, заявляю вам открыто в лоб: все, что вы читаете и где-то видите, — неправда. Я нахожусь дома, да, но я не под арестом», — сказал Белорусских. Он добавил, что «наркотики — это плохо».