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Песков фразой «ничего у нас не лихорадит» ответил на вопрос о курсе рубля

Доллар/Рубль USD/RUB ₽76,050 -0,69% Купить
Фото: Георгий Куролесин / РИА Новости
Фото: Георгий Куролесин / РИА Новости

Кремль опроверг мнение о том, что рубль «лихорадит» на фоне ожидания новых санкций США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я не соглашусь со словом «лихорадит». Ничего у нас не лихорадит. Волатильность может быть, волатильность с амплитудой чуть выше обычного — может быть, но ничего не лихорадит», — так ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

Кроме того, Песков добавил, что с вопросом о возможных новых американских санкциях следует обращаться в Вашингтон, указав, что Кремлю ничего не известно об их масштабе и сроках.

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23 марта курс доллара по отношению к рублю впервые с 4 февраля поднялся выше 76 руб. В этот день стоимость майского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижалась почти на 4%, до $62 за баррель.

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18 марта вступили в силу новые санкции США из-за отравления политика Алексея Навального. Новые санкции включают в себя внесение нескольких российских чиновников и государственных организаций в черный список американского Казначейства, несколько мер Госдепартамента и ужесточение ограничений Минторга США на вывоз товаров и технологий двойного назначения в Россию.

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В ответ на ограничения Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России сообщила, что последний раз Вашингтон поставлял в Россию военную технику во время Великой Отечественной войны по программе ленд-лиза. Решение США запретить экспорт оборонных технологий в Россию «вызывает недоумение», отметили в службе.
 

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