Песков фразой «ничего у нас не лихорадит» ответил на вопрос о курсе рубля

Фото: Георгий Куролесин / РИА Новости

Кремль опроверг мнение о том, что рубль «лихорадит» на фоне ожидания новых санкций США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я не соглашусь со словом «лихорадит». Ничего у нас не лихорадит. Волатильность может быть, волатильность с амплитудой чуть выше обычного — может быть, но ничего не лихорадит», — так ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

Кроме того, Песков добавил, что с вопросом о возможных новых американских санкциях следует обращаться в Вашингтон, указав, что Кремлю ничего не известно об их масштабе и сроках.

23 марта курс доллара по отношению к рублю впервые с 4 февраля поднялся выше 76 руб. В этот день стоимость майского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижалась почти на 4%, до $62 за баррель.