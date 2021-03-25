Адвокат ответила на сообщения о новой поездке Юлии Навальной в Германию

Юлия Навальная (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Адвокат жены оппозиционера Алексея Навального Юлии Светлана Давыдова сообщила РБК, что не обладает информацией о ее передвижениях. Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что Навальная 24 марта улетела из России в Германию.

«У меня нет информации о передвижениях Юлии Навальной, и комментарии мы не даем», — заявила Давыдова.

В феврале «Интерфакс» и «РИА Новости» также передавали, что Навальная вылетела во Франкфурт из московского аэропорта Домодедово. Об этом также сообщал Der Spiegel. По данным издания, речь шла о частном визите. Тогда Давыдова и адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев говорили, что им о поездке ничего не известно.

Навальная 17 января вместе с мужем вернулась в Россию из Германии, где оппозиционер находился на лечении после отравления. В день прибытия Навальный был задержан. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обвинила его в нарушении условий испытательного срока, так как он, как заявили в ведомстве, не отмечался в инспекции после выписки из немецкой больницы. 2 февраля суд по требованию ФСИН заменил Навальному условный срок на реальный и отправил его в колонию.