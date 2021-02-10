Адвокат заявила об отсутствии информации об отъезде жены Навального

Юлия Навальная (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Адвокат жены оппозиционера Алексея Навального Юлии сообщила, что не знает об отъезде своей клиентки в Германию. Об этом ее защитник Светлана Давыдова сказала ТАСС.

«У меня нет такой информации», — сказала она. Адвокат оппозиционера Вадим Кобзев также рассказал агентству, что ему ничего об этом не известно.

«Я сейчас не являюсь ее адвокатом, и мне об этом ничего не известно», — заявила РБК Вероника Полякова.

10 февраля «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил, что Навальная уехала из страны. По данным агентства, супруга политика вылетела из аэропорта «Домодедово» во Франкфурт-на-Майне.