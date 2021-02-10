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Дело Навального ,  
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Адвокат заявила об отсутствии информации об отъезде жены Навального

Юлия Навальная
Юлия Навальная (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Адвокат жены оппозиционера Алексея Навального Юлии сообщила, что не знает об отъезде своей клиентки в Германию. Об этом ее защитник Светлана Давыдова сказала ТАСС.

«У меня нет такой информации», — сказала она. Адвокат оппозиционера Вадим Кобзев также рассказал агентству, что ему ничего об этом не известно.

«Я сейчас не являюсь ее адвокатом, и мне об этом ничего не известно», — заявила РБК Вероника Полякова.

10 февраля «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил, что Навальная уехала из страны. По данным агентства, супруга политика вылетела из аэропорта «Домодедово» во Франкфурт-на-Майне.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Юлия Навальная вместе с мужем вернулась в Россию из Германии, где оппозиционер находился на лечении после отравления, в середине января. В  день прибытия Навальный был задержан, а затем арестован на 30 суток по делу «Ив Роше». Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обвинила его в нарушении условий испытательного срока, так как он, как заявили в ведомстве, не отмечался в инспекции. ФСИН потребовала заменить Навальному условный срок на реальный. 2 февраля суд удовлетворил требование службы. Политик должен провести в колонии два года и восемь месяцев.

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После ареста Навального и решения суда его сторонники в разных городах России вышли на улицы. Акции в поддержку политика проходили 23 и 31 января, а также 2 февраля — в день суда. Все акции не были согласованы с властями. По данным «ОВД-Инфо», всего были задержаны около 12 тыс. человек. Возбуждено несколько десятков уголовных дел. В акциях участвовала и жена Навального, суд оштрафовал ее на 20 тыс. руб.

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