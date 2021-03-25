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Политика ,  
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Москва и Сеул проработают визит Путина после улучшения ситуации с COVID

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Москва и Сеул проработают вопрос визита президента России Владимира Путина в Республику Корея после улучшения ситуации с коронавирусом. Об этом на совместной конференции с министром иностранных дел Кореи Чон Ын Ёном заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Трансляция опубликована на YouTube-странице российского МИД.

«Условились, что как только позволит эпидемиологическая обстановка, мы вернемся к этому вопросу (визита. — РБК)», — сказал министр, отметив, что корейская сторона подтвердила приглашение российского лидера.

Стороны также обсуждают создание совместного инвестиционного фонда объемом до $1 млрд, рассказал Лавров.

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Фото:Lee Jin-man / AP

«Готовятся к реализации масштабные проекты по инвестиционному сотрудничеству на Дальнем Востоке и в арктической зоне России. Ведутся переговоры о создании российско-корейского инвестиционного фонда объемом до $1 млрд», — сказал Лавров.

В конце сентября прошлого года президент Кореи Мун Чжэ Ин во время телефонного разговора пригласил Путина в Сеул. Согласно сообщению администрации корейского лидера по итогам переговоров, президент России заявил, что посетит Сеул после стабилизации ситуации с пандемией коронавируса и после того, как сделает прививку одной из российских вакцин.

Путин привился российской вакциной от коронавируса 23 марта.

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