Москва и Сеул проработают визит Путина после улучшения ситуации с COVID

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Москва и Сеул проработают вопрос визита президента России Владимира Путина в Республику Корея после улучшения ситуации с коронавирусом. Об этом на совместной конференции с министром иностранных дел Кореи Чон Ын Ёном заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Трансляция опубликована на YouTube-странице российского МИД.

«Условились, что как только позволит эпидемиологическая обстановка, мы вернемся к этому вопросу (визита. — РБК)», — сказал министр, отметив, что корейская сторона подтвердила приглашение российского лидера.

Стороны также обсуждают создание совместного инвестиционного фонда объемом до $1 млрд, рассказал Лавров.

«Готовятся к реализации масштабные проекты по инвестиционному сотрудничеству на Дальнем Востоке и в арктической зоне России. Ведутся переговоры о создании российско-корейского инвестиционного фонда объемом до $1 млрд», — сказал Лавров.