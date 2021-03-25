МВД подтвердило намерение ужесточить наказание за повторную пьяную езду

Министерство внутренних дел подтвердило, что предложило ужесточить наказание водителей за повторную езду в нетрезвом виде, передает «РИА Новости» со ссылкой на МВД.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал о том, что полиция по поручению вице-премьера Юрия Борисова разработала поправки к Уголовному кодексу. Изменения предусматривают увеличение максимального срока лишения свободы за систематическое вождение в нетрезвом состоянии с двух до трех лет.

Издание указывало, что это предложение одобрили в Генпрокуратуре, Верховном суде, Следственном комитете и государственно-правовом управлении президента.

В частности, МВД предлагает изменить ст. 264.1 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Там предлагается указать, что если гражданин был ранее судим по этой статье, то его могут оштрафовать на полмиллиона рублей, на два года привлечь к исправительным работам или на три к принудительным, либо приговорить к трем годам лишения свободы.