Пять детей пострадали при ДТП в Башкирии

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В Зилаирском районе Башкирии произошло ДТП с участием грузовика ГАЗ-53 и легкового автомобиля ВАЗ-2110, несколько человек пострадали, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

По информации ведомства, авария произошла на 20-м км автодороги регионального значения Юлдыбаево-Акъяр-Сара в 1 км от села Матраево. К ликвидации последствий ДТП привлекли 16 человек и семь единиц техники.

ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС передает, что в автомобилях находились семь человек, из них пять детей. Никто из них не погиб, однако, все пять детей пострадали, их госпитализировали. Уточняется, что двое несовершеннолетних находятся в тяжелом состоянии, еще трое — в состоянии средней степени тяжести.

«РИА Новости» со ссылкой на местное ГИБДД передает, что по одной из версий, водитель легковой машины при выезде на главную дорогу не уступил путь грузовику и столкнулся с ним. В результате грузовик задел встречную легковушку. По информации ведомства, пострадали ученики пятых-восьмых классов, которые ехали в школу из села Япарсаз в село Матраево.