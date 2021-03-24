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Пять детей пострадали при ДТП в Башкирии

Фото: МЧС
Фото: МЧС

В Зилаирском районе Башкирии произошло ДТП с участием грузовика ГАЗ-53 и легкового автомобиля ВАЗ-2110, несколько человек пострадали, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

По информации ведомства, авария произошла на 20-м км автодороги регионального значения Юлдыбаево-Акъяр-Сара в 1 км от села Матраево. К ликвидации последствий ДТП привлекли 16 человек и семь единиц техники.

ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС передает, что в автомобилях находились семь человек, из них пять детей. Никто из них не погиб, однако, все пять детей пострадали, их госпитализировали. Уточняется, что двое несовершеннолетних находятся в тяжелом состоянии, еще трое — в состоянии средней степени тяжести.

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Фото:МЧС России

«РИА Новости» со ссылкой на местное ГИБДД передает, что по одной из версий, водитель легковой машины при выезде на главную дорогу не уступил путь грузовику и столкнулся с ним. В результате грузовик задел встречную легковушку. По информации ведомства, пострадали ученики пятых-восьмых классов, которые ехали в школу из села Япарсаз в село Матраево.

Накануне в Москве водитель Mercedes врезался в припаркованную машину, сбил двух женщин, а затем скрылся с места происшествия, оставив автомобиль. Пострадавших госпитализировали, одна из женщин получила перелом ноги.

Водителя разыскивают. По данным «Вести.ru», автомобиль был с номерами Ставропольского края. По информации РЕН ТВ, водитель — 23-летний Сидикшох Рахматов.

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