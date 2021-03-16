СМИ узнали о планах ужесточить наказание за повторное пьяное вождение

Как пишет «Коммерсантъ», МВД предлагает увеличить максимальный срок лишения свободы за систематическое вождение в нетрезвом виде с двух до трех лет

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

МВД по поручению вице-премьера Юрия Борисова разработало поправки к Уголовному кодексу (УК) согласно которым максимальный срок лишения свободы за систематическое вождение в нетрезвом виде увеличат с двух до трех лет, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. По данным газеты, изменения поддержали в Генпрокуратуре, Верховном суде, СК, и государственно-правовом управлении президента.

Изменения предлагается внести в статью 264.1 УК, передает издание. Если гражданин был судим по указанной статье ранее, ему может быть назначен штраф в размере до 500 тыс. руб. исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до трех лет, лишение свободы на срок до трех лет.

Сейчас за повторное вождение в нетрезвом виде суд может назначить штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб., лишение свободы на срок до двух лет и другие виды наказаний.

В пояснительной записке к документу отмечается, что существующие меры не сдерживают нетрезвых водителей, отмечает газета. «На бытовом уровне подобные нарушения продолжают ассоциироваться с незначительным правонарушением, и лица, злоупотребляющие алкогольными напитками, снова садятся пьяными за руль», — указывают авторы поправок. Согласно документу, в 2020 году из всех осужденных по статье 264.1 УК 20% были наказаны не в первый раз.