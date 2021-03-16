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СМИ узнали о планах ужесточить наказание за повторное пьяное вождение

Как пишет «Коммерсантъ», МВД предлагает увеличить максимальный срок лишения свободы за систематическое вождение в нетрезвом виде с двух до трех лет
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

МВД по поручению вице-премьера Юрия Борисова разработало поправки к Уголовному кодексу (УК) согласно которым максимальный срок лишения свободы за систематическое вождение в нетрезвом виде увеличат с двух до трех лет, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. По данным газеты, изменения поддержали в Генпрокуратуре, Верховном суде, СК, и государственно-правовом управлении президента.

Изменения предлагается внести в статью 264.1 УК, передает издание. Если гражданин был судим по указанной статье ранее, ему может быть назначен штраф в размере до 500 тыс. руб. исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до трех лет, лишение свободы на срок до трех лет.

Сейчас за повторное вождение в нетрезвом виде суд может назначить штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб., лишение свободы на срок до двух лет и другие виды наказаний.

В пояснительной записке к документу отмечается, что существующие меры не сдерживают нетрезвых водителей, отмечает газета. «На бытовом уровне подобные нарушения продолжают ассоциироваться с незначительным правонарушением, и лица, злоупотребляющие алкогольными напитками, снова садятся пьяными за руль», — указывают авторы поправок. Согласно документу, в 2020 году из всех осужденных по статье 264.1 УК 20% были наказаны не в первый раз.

В России на 10% сократилось число ДТП по вине нетрезвых водителей
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В последний раз законодательство для автомобилистов, попавших в ДТП в нетрезвом виде,  ужесточили в июне 2019 года. Тогда вступила в силу новая редакция УК, увеличившая максимальный срок лишения свободы для виновников ДТП с погибшими до 15 лет.

За январь—сентябрь 2020 года в России произошло более 10,2 тыс. аварий по вине водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, следует из статистики ГИБДД. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число погибших в таких авариях сократилось на 18%, пострадавших — на 11%. В прошлом году за этот период в авариях по вине пьяных водителей погибли 3 114 и пострадали 15 406 человек, а за девять месяцев этого года погибли 2 569, а получили травмы — 13 662 человека.

Автор
Анастасия Батманова
водители МВД
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