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Пандемия коронавируса ,  
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Число заразившихся коронавирусом в США превысило 30 млн

В США коронавирусом заразились уже более 30 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Страна занимает первое место в мире по этому показателю. За ней идут Бразилия с 12,1 млн заболевших и Индия, где выявили 11,7 млн случаев заражения. Также в пятерке Россия, где, по данным оперативного штаба, зарегистрировали 4,4 млн людей с COVID, и Франция с 4,3 млн заболевших.

Всего в мире, по данным Университета, стало известно о 124,5 млн заразившихся.

Также США занимают первое место в мире по числу смертей от коронавируса — 545,1 тыс. Еще 298,6 тыс. умерли в Бразилии и 199 тыс. — в Мексике. Общее число летальных исходов в мире превышает 2,7 млн.

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Фото:Allison Dinner / Reuters

Ранее, 11 марта, Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщал о 15-процентном росте смертности в США в 2020 году на фоне пандемии. По подсчетам ведомства, в прошлом году умерли более 3 млн человек. Коронавирус при этом был третьей по частоте причиной смертности. Первые два места заняли сердечно-сосудистые заболевания и рак.

В конце февраля The New York Times писала, что число жертв COVID-19 в США превысило боевые потери американцев в Первой и Второй мировой войнах, а также в войне во Вьетнаме.

По данным Центра по контролю и профилактики заболеваемости США, за сутки, предшествующие 24 марта, в стране зафиксировано 58 922 новых случаев заболевания коронавирусом. За этот период умерли 778 человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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