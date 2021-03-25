Число заразившихся коронавирусом в США превысило 30 млн

В США коронавирусом заразились уже более 30 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Страна занимает первое место в мире по этому показателю. За ней идут Бразилия с 12,1 млн заболевших и Индия, где выявили 11,7 млн случаев заражения. Также в пятерке Россия, где, по данным оперативного штаба, зарегистрировали 4,4 млн людей с COVID, и Франция с 4,3 млн заболевших.

Всего в мире, по данным Университета, стало известно о 124,5 млн заразившихся.

Также США занимают первое место в мире по числу смертей от коронавируса — 545,1 тыс. Еще 298,6 тыс. умерли в Бразилии и 199 тыс. — в Мексике. Общее число летальных исходов в мире превышает 2,7 млн.