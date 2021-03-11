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Пандемия коронавируса ,  
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В США зафиксировали рекордную смертность по итогам 2020 года

В 2020 году смертность в США выросла на 15%. Это рекорд с 1918 года, когда в разгар Первой мировой войны от гриппа умерли сотни тысяч человек, сообщили власти
Фото: Jae C. Hong / AP
Фото: Jae C. Hong / AP

Смертность в США в прошлом году увеличилась на 15% в результате пандемии коронавируса COVID-19, что сделало этот год самым смертоносным в истории страны. Об этом пишет Politico со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC, федеральное агентство министерства здравоохранения).

Согласно подсчетам агентства, в США в 2020-м скончались более 3 млн человек, при этом коронавирус стал третьей по частоте причиной смерти после сердечно-сосудистых заболеваний и рака. По словам двух высокопоставленных официальных лиц из администрации президента США, обычно на третьем месте идут «непреднамеренные травмы».

Как отмечает газета, эти данные будут опубликованы в следующем выпуске еженедельного отчета агентства о заболеваемости и смертности. После публикации этого отчета, как пишет Politico, CDC впервые публично признает, что уровень смертности в стране резко вырос в прошлом году и что COVID-19 сыграл определенную роль в этом росте.

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«Согласно данным CDC, рост в 2020 году является самым большим с 1918 года, когда в разгар Первой мировой войны от гриппа умерли сотни тысяч человек. Для сравнения: в 2019 году уровень смертности снизился на 1,2% по сравнению с показателем 2018 года», — говорится в публикации.

23 февраля число жертв коронавируса в США превысило 500 тыс. человек. В связи с этим президент страны Джо Байден распорядился на пять дней приспустить флаги по всей стране в знак траура. Всего с начала пандемии в США умерли 529,2 тыс. заразившихся коронавирусом, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в США на неопределенный срок продлили режим чрезвычайной ситуации. В то же время Байден заявил, что «увидел свет в конце туннеля». Об этом он сказал в связи с одобрением в США третьей вакцины от коронавируса — компании Johnson & Johnson. До этого в стране использовались препараты Pfizer и Moderna.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы
Михаил Юшков, Виктория Полякова
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