В США зафиксировали рекордную смертность по итогам 2020 года

В 2020 году смертность в США выросла на 15%. Это рекорд с 1918 года, когда в разгар Первой мировой войны от гриппа умерли сотни тысяч человек, сообщили власти

Фото: Jae C. Hong / AP

Смертность в США в прошлом году увеличилась на 15% в результате пандемии коронавируса COVID-19, что сделало этот год самым смертоносным в истории страны. Об этом пишет Politico со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC, федеральное агентство министерства здравоохранения).

Согласно подсчетам агентства, в США в 2020-м скончались более 3 млн человек, при этом коронавирус стал третьей по частоте причиной смерти после сердечно-сосудистых заболеваний и рака. По словам двух высокопоставленных официальных лиц из администрации президента США, обычно на третьем месте идут «непреднамеренные травмы».

Как отмечает газета, эти данные будут опубликованы в следующем выпуске еженедельного отчета агентства о заболеваемости и смертности. После публикации этого отчета, как пишет Politico, CDC впервые публично признает, что уровень смертности в стране резко вырос в прошлом году и что COVID-19 сыграл определенную роль в этом росте.

«Согласно данным CDC, рост в 2020 году является самым большим с 1918 года, когда в разгар Первой мировой войны от гриппа умерли сотни тысяч человек. Для сравнения: в 2019 году уровень смертности снизился на 1,2% по сравнению с показателем 2018 года», — говорится в публикации.