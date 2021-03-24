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Пандемия коронавируса ,  
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В посольстве России не исключили открытие въезда на Кипр до 1 апреля

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters
Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Правительство Республики Кипр еще не приняло официального решения об открытии границ для российских туристов. Об этом РБК сообщили в российском посольстве.

«Пересмотр категорий стран производится еженедельно, поэтому не исключаем, что такое решение будет принято до 1 апреля, но на данный момент Россия относится к серой категории стран», — отметили в диппредставительстве.

Российские дипломаты напомнили, что 22 марта Минздрав Республики Кипр подтвердил, что Россия все еще относится к серой категории, то есть все действовавшие ранее ограничения сохраняются: остров могут посещать только отдельные категории граждан, для въезда необходимо иметь отрицательный тест, который был сделан в сертифицированной лаборатории не более чем за 72 часа до вылета, а также сдать тест по прибытии в аэропорту Ларнаки или Пафоса и пройти двухнедельный карантин.

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Фото:Petros Karadjias / AP

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу государственного комитета по туризму России передал, что Кипр с 1 апреля откроет свои границы для российских туристов.

Туристы, прошедшие тестирование и доказавшие отсутствие у них COVID-19, смогут прибывать на территорию Кипра, не проходя карантин. При этом детям, не достигшим 12 лет, не нужно будет предъявлять результаты тестов, отметило агентство.

Кипр планировал открыть въезд для туристов из 56 стран, в том числе из России, с 1 марта. Страны предполагалось разделить на три группы в зависимости от ситуации с коронавирусом. В зеленую группу должны были войти страны ЕС, в оранжевую — государства Европейской экономической зоны, Великобритания и Швейцария, а в красную — остальные страны из списка, в том числе Россия.

Пассажирам из стран красной группы нужно было бы пройти тестирование на COVID-19 не ранее чем за 72 часа до посадки и сразу после прибытия.

Тем не менее власти Кипра решили отложить открытие въезда в страну для российских туристов до 1 апреля.

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