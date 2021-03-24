В посольстве России не исключили открытие въезда на Кипр до 1 апреля

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Правительство Республики Кипр еще не приняло официального решения об открытии границ для российских туристов. Об этом РБК сообщили в российском посольстве.

«Пересмотр категорий стран производится еженедельно, поэтому не исключаем, что такое решение будет принято до 1 апреля, но на данный момент Россия относится к серой категории стран», — отметили в диппредставительстве.

Российские дипломаты напомнили, что 22 марта Минздрав Республики Кипр подтвердил, что Россия все еще относится к серой категории, то есть все действовавшие ранее ограничения сохраняются: остров могут посещать только отдельные категории граждан, для въезда необходимо иметь отрицательный тест, который был сделан в сертифицированной лаборатории не более чем за 72 часа до вылета, а также сдать тест по прибытии в аэропорту Ларнаки или Пафоса и пройти двухнедельный карантин.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу государственного комитета по туризму России передал, что Кипр с 1 апреля откроет свои границы для российских туристов.