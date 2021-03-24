Принц Гарри устроился на вторую работу в США

Принц Гарри, который в прошлом году вместе со своей супругой Меган Маркл отказался от своих королевских обязанностей, стал членом комиссии по борьбе с дезинформацией в американском Институте Аспена. Об этом сообщается на сайте учреждения.

«К трем сопредседателям присоединяться 15 членов комиссии из политического спектра, включая <...> принца Гарри, герцога Сассекского, сооснователя [некоммерческой организации] Archewell», — говорится в сообщении.

Институт Аспена — международная некоммерческая организация, занимающаяся гуманитарными исследованиями. В размещенном на сайте института сообщении говорится, что комиссия, куда вошел Гарри «будет бороться с влиянием и проблемой дезинформации во всех аспектах современного общества».

23 марта The Wall Street Journal сообщила, что принц Гарри занял руководящую должность в одном из стартапов Кремниевой долины — компании BetterUp. В частности,он намерен заниматься коучинигом.