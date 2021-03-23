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Принц Гарри устроился на работу в Кремниевую долину

Он получил одну из руководящих должностей в стартапе по карьерному коучингу. Принцу Гарри придется появляться в офисе компании, но сотрудников в подчинении у него не будет
Принц Гарри
Принц Гарри (Фото: Kirsty Wigglesworth / AP)

Принц Гарри, отказавшийся в прошлом году вместе со своей супругой Меган Маркл от исполнения королевских обязанностей, получил руководящую должность в одном из стартапов Кремниевой долины. Речь идет о компании BetterUp, специализирующейся на карьерном коучинге и психическом здоровье. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на гендиректора BetterUp Алекси Робишо и самого принца Сассекского.

«Я намерен помочь оказать влияние на жизнь людей», — прокомментировал принц Гарри изданию назначение на новую должность. «Активный коучинг предоставляет бесконечные возможности для личностного развития, повышения осведомленности и всестороннего улучшения жизни», — добавил он.

«Это значимая и серьезная должность», — приводит WSJ слова Робишо. Ожидается, что официально компания представит принца Гарри в новой должности во вторник.

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Должность, на которой придется трудиться принцу, представляет собой что-то вроде советника по вопросам влияния (Сhief Impact Officer). Эта позиция достаточно редка в компаниях, чаще ее можно встретить в некоммерческой сфере — в таких организациях, как Amnesty International USA, уточняет издание. Предполагается, что в BetterUp принц Гарри будет участвовать в различных процессах, включая разработку стратегий развития продуктов и благотворительную деятельность, а также публично выступать на темы, связанные с психическим здоровьем, пишет WSJ.

Робишо не стал раскрывать детали трудового соглашения. Он лишь уточнил, что у принца Гарри не будет в подчинении сотрудников, но ему придется появляться в штаб-квартире компании в Сан-Франциско и принимать участие в общих собраниях. Ожидается также, что он будет появляться на специальных мероприятиях компании.

BetterUp была основана в 2013 году. Компания включает в себя сеть из более чем 2 тыс. коучей. Платформой пользуются многие крупные компании, в том числе Hilton Worldwide Holdings Inc., Chevron Corp., Salesforce.com и другие.

Принц Гарри — младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы — и его супруга Меган Маркл в 2020 году объявили, что отказываются от исполнения своих королевских обязанностей. В результате они лишились титула их королевского высочества и бренда SussexRoyal, а принц потерял почетные воинские звания. Супруги спешно покинули Великобританию и перебрались сначала в Канаду, а затем в США.

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Автор
Мария Бондаренко
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