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Глава делегации в Вене призвал НАТО определиться с отношением к России

В НАТО должны решить, сотрудничать им с Россией или сдерживать ее, усидеть сразу на двух стульях не удастся, заявил Константин Гаврилов — руководитель российской делегации на переговорах в Вене, посвященных военной безопасности и контролю над вооружениями.

«Для нас очевидно, что невозможно укреплять доверие в военной области, когда Североатлантический альянс продолжает активность и усиливает свое присутствие вблизи российских рубежей... Для начала коллегам необходимо определиться: либо сдерживание, либо диалог с нашей страной», — отметил дипломат (цитата по «РИА Новости»).

По словам Гаврилова, во время выступлений докладчиков у российской стороны возникла убежденность во враждебном характере военной политики Североатлантического альянса.

МИД после слов Столтенберга посоветовал НАТО заняться «своими проблемами»
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Гаврилов заключил, что сдерживание России контрпродуктивно и ослабляет стабильность в Европе.

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг обвинил Москву в дестабилизации ситуации в соседних странах, продолжении наращивания военной мощи и усилении репрессивного поведения внутри страны. Он также призвал союзников продолжать усиливать оборону в связи с растущей ракетной угрозой со стороны России.

В ответ на критику со стороны Столтенберга официальный представитель российского МИДа Мария Захарова призвала членов НАТО заняться своими проблемами: вакцинацией, кризисом, правами человека в странах НАТО.

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В феврале генсек НАТО заявил, что Североатлантический альянс готов как к сотрудничеству, так и к конфронтации. «Если Россия хочет столкновения, мы готовы. Если она хочет сотрудничать, мы будем рады», — отметил он.

Вена НАТО российская делегация международная безопасность
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