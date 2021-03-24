Глава делегации в Вене призвал НАТО определиться с отношением к России

В НАТО должны решить, сотрудничать им с Россией или сдерживать ее, усидеть сразу на двух стульях не удастся, заявил Константин Гаврилов — руководитель российской делегации на переговорах в Вене, посвященных военной безопасности и контролю над вооружениями.

«Для нас очевидно, что невозможно укреплять доверие в военной области, когда Североатлантический альянс продолжает активность и усиливает свое присутствие вблизи российских рубежей... Для начала коллегам необходимо определиться: либо сдерживание, либо диалог с нашей страной», — отметил дипломат (цитата по «РИА Новости»).

По словам Гаврилова, во время выступлений докладчиков у российской стороны возникла убежденность во враждебном характере военной политики Североатлантического альянса.

Гаврилов заключил, что сдерживание России контрпродуктивно и ослабляет стабильность в Европе.