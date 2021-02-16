Генсек НАТО заявил о готовности к конфронтации и сотрудничеству с Россией

Йенс Столтенберг (Фото: Zhang Cheng / Keystone Press Agency / Global Look Press)

НАТО готово как к конфронтации с Россией, так и к сотрудничеству. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью испанской газете El Mundo.

«Если Россия хочет столкновения, мы готовы. Если она хочет сотрудничать, мы будем рады», — сказал Столтенберг.

В декабре прошлого года Североатлантический альянс представил стратегический отчет, в котором говорилось, что Россия регулярно проводит «устрашающие военные операции» в непосредственной близости от стран — участниц НАТО и угрожает их безопасности.

Также в документе отмечалось, что Москва «стремится к гегемонии над бывшими советскими республиками» и пытается «преградить путь странам», которые хотят присоединиться к НАТО. В то же время в отчете подчеркивалось, что альянс должен сохранять двусторонний подход к России, который заключается и в сдерживании, и в диалоге.