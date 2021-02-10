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Власти Кипра сообщили детали для въезда туристов из России с 1 марта

Иностранные туристы смогут оформить кипрскую визу онлайн. Если же пассажир по прибытии сдаст положительный тест на коронавирус, его отправят на лечение, а расходы на проживание, еду и лекарства возьмет на себя правительство
Фото: Alexis Mitas / Getty Images
Фото: Alexis Mitas / Getty Images

С 1 марта Кипр откроет въезд для туристов из 56 стран, в том числе из России. Об этом сообщил атташе по туризму посольства Кипра в России, представитель Минтуризма республики Димитрис Димитриу, его слова передает «Интерфакс».

«Поскольку 1 марта Кипр открывается для граждан из 56 стран, в том числе из России, республика возобновляет выдачу туристических виз для россиян», — сказал Димитриу. Он пояснил, что оформить визу можно будет онлайн.

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Фото:Yiannis Kourtoglou / Reuters

Представитель ведомства напомнил, что Кипр отменит карантин для всех прибывающих иностранцев. Однако для въезжающих в зависимости от того, из какой они страны, будут действовать особые условия, касающиеся теста на COVID-19.

Так, кипрские власти поделили 56 стран, для туристов из которых откроют границы, на три группы в соответствии с ситуацией по заболеваемости коронавирусом. В зеленую группу войдут все страны ЕС, в оранжевую — государства Европейской экономической зоны, Великобритания и Швейцария, а в красную — остальные страны из списка, в том числе Россия.

Пассажирам, прибывающим из стран зеленой группы, не нужно будет проходить тест на COVID-19. Пассажиры, вылетающие из стран оранжевой группы, будут обязаны предоставить отрицательный тест перед посадкой в самолет. Пассажирам, прибывающим из стран красной группы, нужно пройти тестирование не ранее чем за 72 часа до посадки и сразу после прибытия.

За сутки до вылета все прибывающие должны зарегистрироваться на электронной платформе CyprusFlightPass, добавил Димитриу. На ней можно забронировать тест на коронавирус. Он обойдется в €30 в аэропорту Ларнаки и €32 в аэропорту Пафоса.

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Если по прибытии результат теста на коронавирус окажется положительным, пассажира отправят на лечение, а расходы на проживание, еду и лекарства возьмет на себя правительство, сообщил Димитриу.

В ноябре «Аэрофлот» возобновил регулярное авиасообщение с Кипром. Лайнеры летают по маршруту Москва (Шереметьево) — Ларнака — Москва (Шереметьево). Пока это только один рейс на Кипр и обратно по воскресеньям. Однако до 1 марта въезд для российских туристов остается закрыт: пересечь границу могут только граждане Кипра, а также россияне с видом на жительство или имеющие в стране родственников.

Авторы
Роман Котерев, Виктория Полякова
Кипр туризм Россия коронавирус
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