Власти Кипра сообщили детали для въезда туристов из России с 1 марта

Иностранные туристы смогут оформить кипрскую визу онлайн. Если же пассажир по прибытии сдаст положительный тест на коронавирус, его отправят на лечение, а расходы на проживание, еду и лекарства возьмет на себя правительство

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С 1 марта Кипр откроет въезд для туристов из 56 стран, в том числе из России. Об этом сообщил атташе по туризму посольства Кипра в России, представитель Минтуризма республики Димитрис Димитриу, его слова передает «Интерфакс».

«Поскольку 1 марта Кипр открывается для граждан из 56 стран, в том числе из России, республика возобновляет выдачу туристических виз для россиян», — сказал Димитриу. Он пояснил, что оформить визу можно будет онлайн.

Представитель ведомства напомнил, что Кипр отменит карантин для всех прибывающих иностранцев. Однако для въезжающих в зависимости от того, из какой они страны, будут действовать особые условия, касающиеся теста на COVID-19.

Так, кипрские власти поделили 56 стран, для туристов из которых откроют границы, на три группы в соответствии с ситуацией по заболеваемости коронавирусом. В зеленую группу войдут все страны ЕС, в оранжевую — государства Европейской экономической зоны, Великобритания и Швейцария, а в красную — остальные страны из списка, в том числе Россия.