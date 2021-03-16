Украинский МИД призвал Россию воздержаться от «политического буллинга»

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МИД Украины призвал Россию не заниматься «политическим буллингом» в связи с созданием так называемой «Крымской платформы». Об этом заявил представитель ведомства Олег Николенко, передает издание «Европейская правда».

«Призываем Российскую Федерацию не заниматься политическим буллингом. Угрозы в адрес Украины и других стран-участниц Крымской платформы — очередное проявление длящейся маргинализации российской внешней политики», — сказал Николенко.

Ранее, 15 марта, представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Россия будет считать недружественными любые организации, которые преследуют целью передать Крым в состав Украины. Это же относится и к инициативе «Крымская платформа». Усилия Киева по возвращению полуострова Захарова назвала нелегитимными.

В октябре прошлого года, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва не будет обсуждать ни с кем вопрос о принадлежности Крыма.