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Экономика ,  
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В Минпромторге допустили возвращение цен на сахар на рыночную траекторию

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Минпромторг России рассмотрит возможность постепенного возвращения цен на подсолнечное масло и сахар на рыночную траекторию. Об этом «РИА Новости» сообщил статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«Конъюнктура на мировых рынках пока не способствует снижению цен на масло и сахар, поэтому мы рассматриваем возможности не одномоментного, а постепенного возвращения на «рыночную» траекторию», — отметил он.

По словам Евтухова, рассматривается вопрос о продлении соглашений о стабилизации цен на подсолнечное масло (до октября 2021 года) и сахар (на два месяца) при участии крупных и средних ретейлеров.

Власти подтвердили продление заморозки цен на сахар и подсолнечное масло
Экономика
Фото:Сергей Ермохин / ТАСС

Замглавы Минпромторга добавил, что уже прошли консультации с сетями по продлению соглашений. По поручению правительства сейчас составляют прогнозную потребность сетей в сахаре.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковали ситуацию с ростом цен на продукты. После этого правительство установило предельные цены: 1 кг сахара стоит 36 руб. для оптовиков и 46 руб. для розничных покупателей. 1 л масла стоит 95 и 110 руб. соответственно.

Изначально предельные цены на сахар и масло были установлены до 1 апреля. В правительстве 22 марта заявили, что соглашения будут продлены. Заморозку цены на сахар продлят на два месяца — до июня, а на подсолнечное масло — до октября.

После заморозки цен ретейлеры в январе сообщали о проблемах при закупках. Как писал «Коммерсантъ», небольшие и средние торговые сети жаловались на то, что производители установили квоты на отгрузку сахара и масла по предельным ценам, а некоторые поставщики не снизили цены до установленного уровня.
 

Минпромторг цены сахар подсолнечное масло
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