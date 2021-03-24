В Минпромторге допустили возвращение цен на сахар на рыночную траекторию

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Минпромторг России рассмотрит возможность постепенного возвращения цен на подсолнечное масло и сахар на рыночную траекторию. Об этом «РИА Новости» сообщил статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«Конъюнктура на мировых рынках пока не способствует снижению цен на масло и сахар, поэтому мы рассматриваем возможности не одномоментного, а постепенного возвращения на «рыночную» траекторию», — отметил он.

По словам Евтухова, рассматривается вопрос о продлении соглашений о стабилизации цен на подсолнечное масло (до октября 2021 года) и сахар (на два месяца) при участии крупных и средних ретейлеров.

Замглавы Минпромторга добавил, что уже прошли консультации с сетями по продлению соглашений. По поручению правительства сейчас составляют прогнозную потребность сетей в сахаре.