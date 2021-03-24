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В Минздраве оценили влияние вакцин от COVID на репродуктивную функцию

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Научных данных о негативном влиянии вакцин от коронавирусной инфекции на репродукцивную функцию мужчин и женщин нет. Об этом заявила главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин, замдиректора НМИЦ акушерства и гинекологии им. Кулакова Наталия Долгушина, передает корреспондент РБК.

«В отношении данных вакцин не описаны механизмы, которые могут снизить овариальный резерв у женщин или вызвать нарушение сперматогенеза у мужчин», — отметила она.

Напротив, по словам Долгушиной, специалисты рекомендуют пройти вакцинацию россиянам репродуктивного возраста, поскольку существует информация, что перенесенная коронавирусная инфекция увеличивает риск осложнений беременности и материнской смерти.

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