Разработчик «Спутника V» оценил влияние вакцины на репродуктивную функцию
Вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V» не может отрицательно повлиять на репродуктивную функцию человека. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, разработавшего средство, Александр Гинцбург, передает «РИА Новости».
«Влияние вакцины на репродуктивную функцию, естественно, проверялась на животных — на мышах и кроликах. Никакого негативного влияния нет», — сказал специалист.
Гинцбург ранее говорил, что российская вакцина соответствует всем необходимым требованиям, хотя ее производство не сертифицировано европейскими органами, только Минпромторгом. «У нас нет европейского сертификата, а имеем российский, как и вся наша промышленность, — это известно», — указал директор.
Президент Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса «Спутник V» в начале августа. Президент отметил, что она эффективно работает и не вызывает серьезных побочных эффектов.