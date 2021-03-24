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Объявленный нон грата дипломат России задержится в Болгарии из-за COVID

Посольство России в Болгарии
Посольство России в Болгарии (Фото: Валентина Пескова / AP)

Один из российских дипломатов, которого Болгария объявила персоной нон грата, задержится в стране из-за коронавируса. Об этом РБК сообщили в посольстве России.

«У одного из двух дипломатов, объявленных персонами нон грата, диагностирована коронавирусная инфекция, в связи с чем он не сможет покинуть территорию Болгарии в указанный срок. Он сделает это сразу после выздоровления и получения отрицательных ПЦР-тестов. Болгарская сторона, которой были представлены необходимые медицинские документы, подтвердила свое согласие на этот вынужденный шаг. Второй дипломат покинет Болгарию в срок, указанный в ноте, то есть в течение 72 часов», — сообщили в диппредставительстве.

Решение о высылке российских дипломатов МИД Болгарии принял после сообщения Генпрокуратуры о задержании шести подозреваемых в шпионаже в пользу России.

МИД пообещал ответить Болгарии в случае высылки российских дипломатов
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Александр Грушко

По данным ведомства, в стране действовали завербованные российской разведкой агенты, среди них были бывшие и действующие военные и сотрудники разведки. Один из агентов, как заявляли в Генпрокуратуре Болгарии, за деньги передавал в российское посольство секретные сведения.

Позже премьер Болгарии заявил, что властям придется объявить дипломатов из России персонами нон грата. «Опять хочу призвать их руководителей (России. — РБК): «перестаньте шпионить в Болгарии», — говорил премьер.

Россия предпримет ответные меры, говорил замглавы российского МИДа Александр Грушко. 

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Посольство России назвало безосновательной высылку дипломатов из Болгарии
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Вид на здание посольства РФ в Болгарии

Болгария ранее уже принимала решение о высылке российских дипломатов, сообщает ТАСС. В 2019 году дипломат был объявлен персоной нон грата из-за подозрений в шпионаже и выслан из Болгарии. После чего Россия объявила нежелательной персоной сотрудника болгарского посольства в Москве. Подобная ситуация произошла в 2020 году, тогда история и с той и другой сторон коснулась двух дипломатов.

Болгария дипломат высылка коронавирус новости
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Посольство России назвало безосновательной высылку дипломатов из Болгарии
Политика
Болгария решила выслать двух российских дипломатов из-за дела о шпионаже
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МИД пообещал ответить Болгарии в случае высылки российских дипломатов
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