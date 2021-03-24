Объявленный нон грата дипломат России задержится в Болгарии из-за COVID

Посольство России в Болгарии (Фото: Валентина Пескова / AP)

Один из российских дипломатов, которого Болгария объявила персоной нон грата, задержится в стране из-за коронавируса. Об этом РБК сообщили в посольстве России.

«У одного из двух дипломатов, объявленных персонами нон грата, диагностирована коронавирусная инфекция, в связи с чем он не сможет покинуть территорию Болгарии в указанный срок. Он сделает это сразу после выздоровления и получения отрицательных ПЦР-тестов. Болгарская сторона, которой были представлены необходимые медицинские документы, подтвердила свое согласие на этот вынужденный шаг. Второй дипломат покинет Болгарию в срок, указанный в ноте, то есть в течение 72 часов», — сообщили в диппредставительстве.

Решение о высылке российских дипломатов МИД Болгарии принял после сообщения Генпрокуратуры о задержании шести подозреваемых в шпионаже в пользу России.

По данным ведомства, в стране действовали завербованные российской разведкой агенты, среди них были бывшие и действующие военные и сотрудники разведки. Один из агентов, как заявляли в Генпрокуратуре Болгарии, за деньги передавал в российское посольство секретные сведения.