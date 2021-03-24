Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Начиная с 25 марта в столичный регион придет метеорологическая весна, средняя температура станет положительной, и снег в Москве начнет таять. Об этом сообщила РБК главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

До 30 марта в Москве не ждут существенных осадков, температура будет выше климатической нормы на 3–4 градуса. К 31 марта скажется влияние циклона и пройдут дожди. Температура воздуха останется положительной, что в комплексе с дождями также будет способствовать таянию снега.

«По нашим прогнозам, снег в Москве сойдет в начале второй пятидневки апреля. Москва довольная большая по территории, сказать, какого числа на всей территории уже не будет снега, сложно, это такой процесс поэтапный будет, и разные территории Москвы будут в разное время освобождаться от снега. Но вот разница эта может составить два-три дня, это значит 6–8 апреля, в этих числах», — пояснила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил, что снежный покров в столице должен растаять к концу первой декады апреля. По словам ведущего сотрудника центра «Фобос» Евгения Тишковца, снег окончательно растает в Москве во второй декаде апреля, когда среднесуточная температура поднимется выше плюс 5 градусов.