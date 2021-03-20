Гидрометцентр назвал срок таяния снега в Москве

Снежный покров в столице должен растаять к концу первой декады апреля. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Средняя дата таяния снежного покрова приходится на первую декаду апреля. Примерно так и будет в этом году — снег сойдет примерно к концу первой декады», — сказал он.

По прогнозу синоптика, таять сугробы начнут в середине третьей декады марта либо немного позднее.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что снег окончательно растает в Москве во второй декаде апреля, когда среднесуточная температура поднимется выше плюс 5 градусов. По его словам, в апреле погода потеплеет на 2,5–3,5 градуса выше многолетних значений.