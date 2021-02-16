Общество , 16 фев, 18:33
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Последствия снегопада в Греции. Фоторепортаж
Снегопады и холод накрыли не только Москву и города Центральной Европы, но и южные страны. Правительство Греции созвано на экстренное совещание из-за форс-мажора. В этой стране снег привычен на севере, но редко случается на островах и в Афинах. Сильные осадки осложнили работу общественного транспорта в столице, а в горных пригородах привели к перебоям с электричеством. Последствия снегопада в Афинах — в фоторепортаже РБК
Курорт Артемида (Луца) рядом с Афинами