Синоптик спрогнозировал срок таяния снега в Москве

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Снег окончательно растает в Москве во второй декаде апреля, когда среднесуточная температура поднимется выше плюс 5 градусов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает «РИА Новости».

«Снежный покров будет интенсивно таять и исчезнет во второй декаде апреля — когда и начнется фенологическая весна (среднесуточная температура выше плюс 5), а значит, природа станет просыпаться буквально на глазах», — сказал Тишковец.

По его словам, ожидается, что в апреле температура будет на 2,5–3,5 градуса выше многолетних значений. При этом синоптик не исключил «заток холода» с 5 по 10 апреля. Он отметил, что после этого похолодания «атмосфера по-настоящему начнет перестраиваться на весенний вариант».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в марте в Москве ожидается неоднородная погода. По его словам, сказать, когда именно будет оттепель, а когда понижение температуры до минус 10–15 градусов, можно будет за три-пять дней.