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В Кремле сообщили об отношении к инвестициям РФПИ в Telegram

Фото: Thomas Trutschel / imago-images.de / Global Look Press
Фото: Thomas Trutschel / imago-images.de / Global Look Press

Приобретение Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) облигаций Telegram не является вопросом Кремля, однако любые выгодные вложения можно приветствовать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Можно приветствовать любую успешную инвестицию, которая приносит деньги», — сказал Песков.

При этом, говоря о том, как в Кремле отнеслись к инвестициям в мессенджер, Песков заявил: «Никак, это абсолютно не наш вопрос».

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Фото:Tiffany Hagler-Geard / Bloomberg

В пятницу, 12 марта, Telegram Group разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых. Как сообщили источники РБК, размещение прошло по цене номинала, а минимальный лот для участия составлял $500 тыс. Позже основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что от продажи бондов удалось привлечь более $1 млрд.

Накануне РФПИ сообщил, что проинвестировал в Telegram совместно с фондом из Абу-Даби (ОАЭ) Mubadala Investment Company. Однако вице-президент Telegram Илья Перекопский в разговоре с РБК опроверг заявление РФПИ. Он сообщил, что фонд не участвовал в размещении пятилетних облигаций мессенджера и продажа облигаций была завершена.

Позже фонды пояснили РБК, что РФПИ приобрел миноритарный пакет в инвестиции Mubadala в облигации Telegram в рамках российско-эмиратской инвестиционной платформы. «Сделка по размещению облигаций была полностью закрыта 22 марта, что происходит на вторичном рынке, мы не можем знать. Вторичный рынок вне нашего контроля», — позднее заявил Перекопский.

Дмитрий Песков Telegram РФПИ инвестиции
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РФПИ совместно с арабским фондом инвестировал в Telegram
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