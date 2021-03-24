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Парламент Армении отменил военное положение в стране

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости
Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Национальное собрание Армении на пленарном заседании отменило военное положение в стране, введенное в конце сентября прошлого года из-за боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Sputnik Армения.

За отмену военного положения проголосовали 118 депутатов, против — один, еще один воздержался.

Проект решения об отмене военного положение предложили оппозиционные фракции «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения».

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