Конфликт Армении и Азербайджана , 24 мар, 09:47
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Парламент Армении отменил военное положение в стране
Национальное собрание Армении на пленарном заседании отменило военное положение в стране, введенное в конце сентября прошлого года из-за боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Sputnik Армения.
За отмену военного положения проголосовали 118 депутатов, против — один, еще один воздержался.
Проект решения об отмене военного положение предложили оппозиционные фракции «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения».
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