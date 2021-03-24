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ЕС раскритиковал указ Путина о запрете иностранцам владеть землей в Крыму

Запрет иностранцам владеть землей в Крыму принуждает жителей региона принять российское гражданство, заявили в ЕС. Соответствующий указ вступил в силу на прошлой неделе, на Украине его назвали «юридически ничтожным»
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Указ, запрещающий иностранцам владеть землей в Крыму, — это очередная попытка «принудительной интеграции» полуострова, говорится в заявлении Европейской службы внешних связей.

В ведомстве напомнили, что ЕС не признает вхождение Крыма в состав России.

«Соответственно, Европейский Союз не признает этот указ и рассматривает его вступление в силу как очередную попытку принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова в состав России. <...> К тому же данный указ нарушает международное гуманитарное право, поскольку является очередным шагом по принуждению жителей полуострова к принятию российского гражданства. Это ведет к произвольному лишению права собственности», — заявили в Европейской службе внешних связей.

Киев счел указ Путина о владельцах земель в Крыму юридически ничтожным
Политика
Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете иностранным гражданам и компаниям, а также лицам без гражданства владеть землей в Крыму 20 марта 2020 года. Спустя год, на прошлой неделе, указ вступил в силу.

Иностранцам запрещено владеть землей в 19 из 25 муниципальных образованиях Крыма, в том числе в Евпатории, Керчи, Ялте и Судаке, а также в 12 муниципалитетах Севастополя. Под ограничение не попали земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, а также в Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

Согласно указу, иностранцы, владеющие землей в Крыму, должны продать свой участок. В противном случае власти продадут его принудительно. Вырученные деньги передадут бывшему владельцу или в государственную либо муниципальную собственность с возмещением бывшему собственнику стоимости имущества, определенной судом, пояснили в Росреестре.

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В МИД Украины этот указ назвали «юридически ничтожным». «После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных собственников на земельные участки будут восстановлены», — заявил спикер ведомства Олег Николенко. По его словам, запрет притесняет, дискриминирует и вытесняет украинцев с полуострова и не останется без оценки международного сообщества.

Автор
Виктория Полякова
Евросоюз Крым Украина
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Общество
Иностранцам запретили владеть земельными участками в Крыму
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