ЕС раскритиковал указ Путина о запрете иностранцам владеть землей в Крыму

Запрет иностранцам владеть землей в Крыму принуждает жителей региона принять российское гражданство, заявили в ЕС. Соответствующий указ вступил в силу на прошлой неделе, на Украине его назвали «юридически ничтожным»

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Указ, запрещающий иностранцам владеть землей в Крыму, — это очередная попытка «принудительной интеграции» полуострова, говорится в заявлении Европейской службы внешних связей.

В ведомстве напомнили, что ЕС не признает вхождение Крыма в состав России.

«Соответственно, Европейский Союз не признает этот указ и рассматривает его вступление в силу как очередную попытку принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова в состав России. <...> К тому же данный указ нарушает международное гуманитарное право, поскольку является очередным шагом по принуждению жителей полуострова к принятию российского гражданства. Это ведет к произвольному лишению права собственности», — заявили в Европейской службе внешних связей.

Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете иностранным гражданам и компаниям, а также лицам без гражданства владеть землей в Крыму 20 марта 2020 года. Спустя год, на прошлой неделе, указ вступил в силу.