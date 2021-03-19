КНДР разорвала дипотношения с Малайзией из-за действий «в угоду США»

Высший суд Малайзии разрешил экстрадицию в США мужчины, который обвинялся в поставках запрещенных предметов роскоши из Сингапура в Пхеньян. В КНДР утверждают, что бизнесмен действовал в рамках закона

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Северная Корея заявила, что разрывает дипломатические отношения с Малайзией из-за экстрадиции одного из ее граждан в США, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).



Северокорейский бизнесмен, проживающий в Малайзии, обвинялся в поставках запрещенных предметов роскоши из Сингапура в Пхеньян в нарушение санкций ООН. Высший суд Малайзии заключил, что он может быть экстрадирован в США и отклонил его апелляцию, оспаривающую запрос об экстрадиции.

В заявлении министерства иностранных дел КНДР, которое приводит агентство, говорится, что инцидент является «откровенным продуктом антикорейского заговора, созданного из враждебной политики США, направленной на изоляцию и удушение нашей страны, а также проамериканского раболепия со стороны малайзийских властей».

«В связи со сложившейся тяжелой ситуацией Министерство иностранных дел КНДР настоящим объявляет о полном разрыве дипломатических отношений с Малайзией, которая совершила враждебный акт против КНДР в угоду давлению США», — сообщило агентство.

Пхеньян утверждает, что бизнесмен занимался «законной внешнеторговой деятельностью», а малазийские власти будут нести полную ответственность за любые последствия, которые возникнут между двумя странами. США также «заплатят должную цену» как «закулисный манипулятор и главный виновник этого инцидента», говорится в сообщении.