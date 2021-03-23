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Пандемия коронавируса ,  
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Голикова предложила «не переламывать» россиян обязательной вакцинацией

Вице-премьер отметила, что вакцинация в России всегда была добровольной, а некоторым гражданам она противопоказана по медицинским показаниям
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Вице-премьер Татьяна Голикова выступила против принудительной вакцинации россиян, а также против ограничений для тех, кто не прошел вакцинацию. Об этом она сказала в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы», передает RT.

По словам Голиковой, у России есть достаточно богатый опыт вакцинирования, и граждане привыкли к тому, что вакцинация носит добровольный характер. «И мне кажется, переламывать сейчас население по поводу того, что оно должно обязательно идти или не выходить из дома, потому что не вакцинировано, — это неправильно хотя бы только потому, что все люди разные. У кого-то есть медицинский отвод от вакцинации», — сказала Голикова.

Ограничения для россиян, которые не могут пройти вакцинацию, в том числе по медицинским показаниям, приведут к нарушениям прав человека, считает вице-премьер.

Голикова назвала дату поставок в гражданский оборот вакцины «КовиВак»
Общество
Татьяна Голикова

Что касается ношения масок, Голикова отметила, что отказаться от них россияне смогут после того, как будет выработан коллективный иммунитет. «А без масок мы, я очень надеюсь, будем ходить тогда, когда получим коллективный иммунитет. Когда количество заражений резко сократится, потому что мы ту самую вакцинацию должны провести», — сказала она.

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Массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала 18 января. В стране зарегистрировано три отечественных препарата от инфекции: «Спутник V», созданный в Центре им. Гамалеи, пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» производства новосибирской компании «Вектор» и «КовиВак», разработанная Центром им. Чумакова.

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Автор
Анастасия Батманова
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