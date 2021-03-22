Синоптик спрогнозировал аномальное тепло в Сибири и на Дальнем Востоке

В течение недели самая теплая погода среди регионов России ожидается в Сибири и на Дальнем Востоке, там температура превысит норму на 8-10 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Где яркие процессы, очень теплая погода, так это в Сибири. Там, например в Красноярском крае, температура будет на 8-10 градусов выше нормы. Настоящая весна. Также на 8-10 градусов выше нормы в Забайкалье», — сказал синоптик.

По его прогнозам, в Красноярске температура поднимется до 4 градусов тепла, в Иркутской области — до 8 градусов. На юге Забайкалья, в Амурской области и Хабаровске ожидается 10 градусов тепла.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил РБК, что на этой неделе потепление придет и в Москву. По его словам, температура в столице начнет повышаться с 24 марта. В последние дни месяца днем будет около 6–11 градусов. При этом по ночам возможны заморозки до минус 3–8 градусов, уточнил Леус.