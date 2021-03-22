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Вильфанд посоветовал не ждать «взрыва тепла» в Центральной России

Как минимум до конца марта в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) не предвидится аномально теплой погоды. Об этом заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«До конца месяца температура днем будет, конечно, выше 0 градусов. Но сумасшедшей весны, взрыва тепла, пока что не предвидится. Все идет спокойно, неспешно», — сказал синоптик.

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По его словам, в Москве температура воздуха в первой половине недели будет около нормы, а во второй — на 2 градуса выше нормы. Ожидается, что с четверга воздух будет прогреваться до плюс 9 градусов. Также Вильфанд добавил, что начиная со вторника в регионе не будет существенных осадков.

Ранее Вильфанд говорил, что в центре европейской части России минусовая температура ночью может сохраниться до второй декады апреля. Поэтому синоптик порекомендовал автомобилистам воздержаться от смены резины. Также он сообщил, что в первой декаде апреля возможен снегопад. «Климат наш это предполагает», — сказал он.

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