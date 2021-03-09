СК завел дело после массового отравления детей в Махачкале

Вид на здание Следственного Комитета по Дагестану (Фото: Следственный комитет РФ)

Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Дагестану.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — говорится в сообщении СК.

По данным следствия, в кожно-венерологический диспансер республики 6 и 7 марта поступили 49 человек, из них 27 детей с симптомами острой кишечной инфекции. Всем обратившимся детям оказана необходимая медицинская помощь. О причинах отравлений не сообщается.

Ранее в региональном минздраве сообщали, что с признаками отравления были госпитализированы 24 человека, включая 22 ребенка. Отмечалось, что состояние пациентов оценивается как легкой и средней тяжести.