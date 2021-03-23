Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 74,61 (+0,47) Инвестиции, 22 мар, 13:13
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 88,66 (+0,22) Инвестиции, 22 мар, 13:13
Имам мечети Айя-София после обвала лиры призвал к отмене ключевой ставки Инвестиции, 12:28 Как Россия в пандемию поставила рекорд по тратам из бюджета. Инфографика Экономика, 12:09 Пляски с пылесосом: как Голливуд изменил представления о домашней уборке РБК Cтиль и Dyson, 12:08 «Ростех» покажет «принципиально новый» самолет на авиасалоне МАКС-2021 Общество, 12:08 Голикова объяснила скачки заболеваемости за рубежом массовыми локдаунами Общество, 12:08 Китайский FAW рассказал о новом кроссовере для России Авто, 12:01 ЦБ предупредил о хакерах, взламывающих мобильные приложения банков Финансы, 12:00 Фудшеринг: что это такое и почему надо спасать нашу еду Зеленая экономика, 12:00  Бывший тренер сборной России по футболу возглавил «Торпедо» Спорт, 11:59 РФПИ сообщил о регистрации вакцины «Спутник V» во Вьетнаме Общество, 11:59 Новый спорткар Nissan рассекретили до премьеры. Видео Авто, 11:54 Белозерцев заявил, что не успел вернуть подаренные часы Breguet Политика, 11:54 Новый закон для дачников: как провести комплексные кадастровые работы Недвижимость, 11:53 Замглавы Минэнерго объяснил, почему бензин не дешевеет вместе с нефтью Экономика, 11:53
Общество ,  
0 

«Ростех» покажет «принципиально новый» самолет на авиасалоне МАКС-2021

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

«Ростех» покажет на авиакосмическом салоне МАКС-2021 широкий спектр разработок, в том числе «принципиально новый» самолет. Об этом сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации.

«Впервые покажем принципиально новый самолет», — сообщили в «Ростехе», не уточнив, к какому классу самолетов относится новинка. В компании отметили, что хотят «максимально ярко» все достижения как в военном, так и в гражданском авиастроении.

В авиасалоне будут участвовать все холдинги «Ростеха», задействованные в создании авиационной продукции, а общая площадь экспозиции компании составит более 5 тыс. кв. м.

Конкурент на выкате: зачем России новый самолет
Бизнес
<p>Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во&nbsp;время выступления на&nbsp;церемонии выкатки магистрального самолета МС-21-300 на&nbsp;авиационном заводе корпорации &laquo;Иркут&raquo;</p>

15-й Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет в подмосковном городе Жуковский с 20 по 25 июля. Его организаторами выступают Минпроторг и «Ростех».

Принять участие в Международном авиакосмическом салоне «МАКС-2021» предварительно согласились компании из 40 зарубежных стран, сообщалось на сайте международного авиационно-космического салона.

Материал дополняется

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу Рок-звезда бизнеса: как музыкант заработал миллиарды на логистике Почему сорвалось бегство банкиров во Флориду — Bloomberg
Авиасалон МАКС Жуковский «Ростех» самолет
Материалы по теме
Чемезов объяснил смысл объединения компаний «МиГ» и «Сухой»
Бизнес
«Ростех» ликвидирует юрлица «МиГа» и «Сухого»
Бизнес
Первый полет МС-21 с российскими двигателями. Видео
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter