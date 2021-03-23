«Ростех» покажет «принципиально новый» самолет на авиасалоне МАКС-2021

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«Ростех» покажет на авиакосмическом салоне МАКС-2021 широкий спектр разработок, в том числе «принципиально новый» самолет. Об этом сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации.

«Впервые покажем принципиально новый самолет», — сообщили в «Ростехе», не уточнив, к какому классу самолетов относится новинка. В компании отметили, что хотят «максимально ярко» все достижения как в военном, так и в гражданском авиастроении.

В авиасалоне будут участвовать все холдинги «Ростеха», задействованные в создании авиационной продукции, а общая площадь экспозиции компании составит более 5 тыс. кв. м.

15-й Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет в подмосковном городе Жуковский с 20 по 25 июля. Его организаторами выступают Минпроторг и «Ростех».