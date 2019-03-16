Минпромторг анонсировал показ МС-21-300 с пассажирским интерьером на МАКС

Минпромторг анонсировал показ МС-21-300 с пассажирским интерьером на МАКС

Премьерный показ самолета МС-21-300 с пассажирским интерьером состоится на авиасалоне МАКС-2019, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

«Принято решение провести премьерный показ самолета МС-21-300 с пассажирским интерьером на авиакосмическом салоне МАКС-2019», — говорится в сообщении.

ТАСС со ссылкой на Минпромторг передает, что 16 марта состоялся первый полет третьего опытного МС-21-300. Полет на высоте до 3,5 тыс. м при скорости 500 км/ч длился 1 час 30 минут, он прошел в штатном режиме.

Ранее в Минпромторге сообщили, что авиасалон МАКС-2019 пройдет в подмосковном Жуковском в запланированные сроки — в августе.