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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Минпромторг анонсировал показ МС-21-300 с пассажирским интерьером на МАКС

Премьерный показ самолета МС-21-300 с пассажирским интерьером состоится на авиасалоне МАКС-2019, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

«Принято решение провести премьерный показ самолета МС-21-300 с пассажирским интерьером на авиакосмическом салоне МАКС-2019», — говорится в сообщении.

ТАСС со ссылкой на Минпромторг передает, что 16 марта состоялся первый полет третьего опытного МС-21-300. Полет на высоте до 3,5 тыс. м при скорости 500 км/ч длился 1 час 30 минут, он прошел в штатном режиме.

Ранее в Минпромторге сообщили, что авиасалон МАКС-2019 пройдет в подмосковном Жуковском в запланированные сроки — в августе.

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МС-21-300 — среднемагистральный самолет нового поколения, способный перевозить 211 пассажиров. В сентябре вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что поставки МС-21 планируется начать уже в 2020 году. До 2025 года на создание лайнера будет потрачено 465 млрд руб., указывал он. В январе премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о субсидировании создания, производства и обслуживания МС-21. В 2019 году на эти цели в бюджете предусмотрено 1,58 млрд руб., в 2020 и 2021 годах — 4,11 млрд и 4,81 млрд руб. соответственно.

Теги: МАКС, МС-21, Минпромторг
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