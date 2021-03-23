Роспотребнадзор выявил повышенную заболеваемость ОРВИ в девяти регионах

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 74,61 (+0,47) Инвестиции, 22 мар, 13:13
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 88,66 (+0,22) Инвестиции, 22 мар, 13:13
«Ростех» вышел из проекта строительства газопровода в Пакистан Бизнес, 09:08 Революция черного: о физике, искусстве и парадоксах жизни РБК и ASUS, 09:05 Рекордные расходы бюджета, кандидат на пост Белозерцева. Главное за ночь Общество, 09:05 Космический туризм: что надо знать Индустрия 4.0, 09:00  Задержание устроившего стрельбу с десятью жертвами в Колорадо. Видео Общество, 08:56 Летевший в Хабаровск самолет развернули из-за состояния пассажира Общество, 08:48 Как устроен удобный мобильный банкинг для бизнеса РБК и СберБизнес, 08:36 Как следование абсурдным нормам губит корпорации — The Economist Pro, 08:32 Минэнерго ответило на сообщения о скором росте цен на бензин Бизнес, 08:31 В Израиле пройдут четвертые за два года парламентские выборы Политика, 08:30 СК сообщил о смерти выжившей после схода лавины в Заполярье девочки Общество, 08:27 Роспотребнадзор выявил повышенную заболеваемость ОРВИ в девяти регионах Общество, 08:08 Как приготовить утренний кофе, не вставая с кровати РБК Cтиль и De’Longhi, 08:07 В Красноярском крае завели дело после пожара в реабилитационном центре Общество, 08:05
Общество ,  
0 

Роспотребнадзор выявил повышенную заболеваемость ОРВИ в девяти регионах

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

В девяти российских регионах зафиксировано превышение недельных порогов заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

По данным ведомства, в 16 субъектах отмечается превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослого населения, в двух регионах — среди детей от трех до шести лет, еще в двух — среди детей от семи до 14 лет.

За неделю медики обследовали свыше 11,5 тыс. человек с признаками ОРВИ. Инфекция подтвердилась у 2,3% из них, отметили в Роспотребназдоре.

Эксперты оценили вероятность распространения птичьего гриппа в России
Общество
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Уточняется, что прививку от гриппа в России сделали 85,9 млн человек (59% от численности населения страны).

В середине января глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что на тот момент в России практически не было гриппа. Она связывала это с соблюдением населением правил защиты от респираторных заболеваний, а также с тем, что вакцинировались почти 60% населения. Опрошенные РБК эксперты также связали снижение заболеваемости гриппом с профилактикой коронавирусной инфекции.

ОРВИ Роспотребнадзор инфекции
Материалы по теме
Эксперты оценили вероятность распространения птичьего гриппа в России
Общество
Эксперты назвали меры профилактики при птичьем гриппе
Общество
Ученые предсказали возвращение гриппа в России после «конфликта» с COVID
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter