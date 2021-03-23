Роспотребнадзор выявил повышенную заболеваемость ОРВИ в девяти регионах

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В девяти российских регионах зафиксировано превышение недельных порогов заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

По данным ведомства, в 16 субъектах отмечается превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослого населения, в двух регионах — среди детей от трех до шести лет, еще в двух — среди детей от семи до 14 лет.

За неделю медики обследовали свыше 11,5 тыс. человек с признаками ОРВИ. Инфекция подтвердилась у 2,3% из них, отметили в Роспотребназдоре.

Уточняется, что прививку от гриппа в России сделали 85,9 млн человек (59% от численности населения страны).