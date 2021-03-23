Президент Южной Кореи привился вакциной от AstraZeneca перед саммитом G7

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и его супруга Ким Чжон Сук привились против коронавируса, сообщает Monthly Chosun.

Им сделали инъекции вакцины от англо-шведской компании AstraZeneca. Для этого супружеская чета прибыла в общественный центр здравоохранения в районе Чонногу в Сеуле.

Мун Чжэ Ин и первая леди сделали прививки против COVID-19 заранее для участия в саммите G7, который должен пройти в июне в Великобритании.

В Южной Корее с 23 марта начинается вакцинация против коронавируса людей старше 65 лет.