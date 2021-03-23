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Пандемия коронавируса ,  
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Президент Южной Кореи привился вакциной от AstraZeneca перед саммитом G7

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и его супруга Ким Чжон Сук привились против коронавируса, сообщает Monthly Chosun.

Им сделали инъекции вакцины от англо-шведской компании AstraZeneca. Для этого супружеская чета прибыла в общественный центр здравоохранения в районе Чонногу в Сеуле.

Мун Чжэ Ин и первая леди сделали прививки против COVID-19 заранее для участия в саммите G7, который должен пройти в июне в Великобритании.

В Южной Корее с 23 марта начинается вакцинация против коронавируса людей старше 65 лет.

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Фото:Kai Pfaffenbach / Reuters

По последним данным властей, в стране выявлено более 99,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 1,7 тыс. человек.

В начале марта Мун Чжэ Ин объявил о начале войны с коронавирусом. Он потребовал от чиновников быть наготове и пообещал жителям обеспечить их масками. На борьбу с вирусом власти намерены направить 30 трлн вон ($25 млн).

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Южная Корея разрешила применение англо-шведской вакцины в начале февраля.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Мун Чжэ Ин Южная Корея вакцина AstraZeneca
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