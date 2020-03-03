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Президент Южной Кореи объявил войну коронавирусу

Глава государства потребовал от всех чиновников круглосуточно быть готовыми к чрезвычайной ситуации. Только за последние сутки в Южной Корее было зафиксировано 600 новых случаев заболевания
Мун Чжэ Ин (Фото: Jung Yeon-Je-Pool / Getty Images)

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе заседания правительства заявил, что его страна начала войну против коронавируса, жертвами которого стали 28 местных жителей. Он потребовал от всех министерств и правительственных агентств круглосуточно быть готовыми к чрезвычайным ситуациям, сообщает агентство Yonhap.

«Кризис в [городе] Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто достиг своего пика, и вся страна вступила в войну с инфекционным заболеванием», — сказал Мун Чжэ Ин.

По словам главы государства, на неотложные меры по борьбе с коронавирусом будет направлено 30 трлн вон ($25 млн). Президент также извинился перед жителями страны за неспособность в короткие сроки обеспечить всех медицинскими масками. Он пообещал, что эта проблема будет решена в ближайшее время.

Число жертв коронавируса превысило 2500 человек
Общество

За последние сутки число заболевших коронавирусом в Южной Корее увеличилось на 600 человек — до 4812 человек. 28 пациентов умерли. Более 75% инфицированных — жители города Тэгу, входившие в религиозную секту «Синчхонджи», которая в начале года провела съезд своих сторонников в Ухане.

Как сообщает Би-би-си, глава секты Ли Ман Хи накануне встал на колени в ходе пресс-конференции, извинившись перед жителями Южной Кореи за распространение коронавируса. При этом он подчеркнул, что злого умысла у членов «Синчхонджи» не было.

По данным SCMP, количество погибших от нового типа коронавируса 2019-nCoV по всему миру достигло 3116 человек. Число зараженных по всему миру оценивается в 90,9 тыс. человек, вылечились более 48 тыс.

Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус, Южная Корея
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